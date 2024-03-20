كما في كل عام وخلال شهر رمضان المبارك أقامت جمعية المهندسين مسابقة القرآن الكريم الرمضانية الثالثة عشرة بالتعاون مع إدارة القرآن الكريم بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حيث شارك في المسابقة نحو 50 من أبناء المهندسين والمهندسات لثلاث فئات، الاولى للمرحلة الابتدائية وسمعت سورة الذاريات، الثانية للمرحلة المتوسطة وتسميع سورة الأحقاف والثالثة للثانوية وتسميع سورة الزمر.



وقام بتحكيم المسابقة مجموعة من أساتذة القرآن الكريم والمشايخ ضمت كلا من، الاستاذة عزيزة مزيد العازمي والاستاذة نوير فهاد العدواني من دورات تطوير المحفظين والمشايخ هاني الحبشي، محمد المري، وليد شوشة وشحاتة السيد. وفي الختام قامت نائبة رئيس لجنة المعارض المهندسة أحلام السواري وأعضاء اللجنة المنظمة للمسابقة، م.مبارك الهاجري وم.أحمد النومس، م.حمود الجبلي، م.فهد الميع، م.نوف الشريدة وم.فاطمة الصامل بتكريم المشايخ وإعلان أسماء الفائزين والفائزات وتسليمهم جوائزهم، ففي المرحلة الابتدائية فاز بالمركز الأول للبنين المتسابق محمد حسن وبالمركز الثاني محمد خلدون وفي المركز الثالث فاز المتسابق أحمد محمد الحسين. وفي فئة المرحلة المتوسطة للبنين فاز بالمركز الأول عمر فيصل وفي المركز الثاني زياد عادل وفي المركز الثالث حل المتسابق جعفر فراس، وفي المرحلة الثانوية فاز بالمركز الأول المتسابق رفعت حسام الدين وفي المركز الثاني فاز المتسابق مهند عادل وحجبت جائزة المركز الثالث للبنين بالمرحلة الثانوية. وفي فئة المتسابقات للمرحلة الابتدائية فازت بالمركز الأول المتسابقة رهف أشرف كامل وفي المركز الثاني منى أحمد مصطفى وفي المركز الثالث رزان محمد مناور، وفي المرحلة المتوسطة فازت بالمركز الأول المتسابقة مداد فراس الحبال تلتلها بالمركز الثاني عائشة محمد وفي المركز الثالث لنفس الفئة فازت المتسابقة ركاز فراس حبال، وفي المرحلة الثانوية فازت بالمركز الأول المتسابقة أروى حسن محمد وفي المركز الثاني المتسابقة ملاك خليل وفي المركز الثالث زهرة حسن.