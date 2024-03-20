بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مع سفيرة الولايات المتحدة الأميركية الصديقة لدى البلاد كارين ساساهارا العديد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي انه تم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.



وأضافت أن الشيخ فهد اليوسف أشاد خلال اللقاء بعمق العلاقات الوطيدة والراسخة بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية وتعاونهما الدائم والمشترك على كافة الأصعدة.



وذكرت انه أعرب عن تمنياته للسفيرة الأميركية بالتوفيق والنجاح في مهام عملها الجديد كسفيرة لبلادها لدى دولة الكويت وللعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين المزيد من التطور والنمو والازدهار.



حضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن طيار بندر المزين ووكيل وزارة الدفاع الشيخ د. عبدالله مشعل الصباح.