تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تعمل بلاده على استكمال أعمالها في سورية، إضافة لتأمين حدود البلاد مع العراق.

وقال أردوغان في كلمة ألقاها أمس الاول خلال مأدبة إفطار مع جنود في العاصمة التركية أنقرة: «بحلول الصيف القادم سنؤمن حدودنا مع العراق بالكامل، وسنكمل حتما ما تبقى من أعمالنا في سورية»، مشيرا إلى المنطقة الآمنة التي تريد تركيا اقامتها شمال سورية بعمق 30 كلم، وفق ما نقلته وكالة «الأناضول» التركية.

وجاءت تصريحات الرئيس التركي وسط حديث عن تفاهمات تركية - أميركية تلوح في الأفق، بعد اجتماع الآلية الاستراتيجية بين البلدين، الذي احتضنته واشنطن مطلع مارس الجاري بحضور وزيري الخارجية للجانبين التركي الأميركي.

وبحسب المعلومات التي نقلها موقع تلفزيون «سوريا»، فإن واشنطن باتت مقتنعة بعدم جدوى الاستمرار بالاعتماد على قوات سوريا الديموقراطية «قسد» التي يهيمن عليها الأكراد، لإلحاق الهزيمة بتنظيم داعش، نظرا للتأثير السلبي لهذا المسار على العلاقات مع بلد مؤثر في مكافحة الإرهاب مثل تركيا.

وأبدت واشنطن انفتاحها على تطوير الآلية الاستراتيجية بين البلدين، لتركز على إعادة ضبط العلاقات وحلحلة الملفات التي أدت لتوترات في الماضي مثل دعم قسد الذي تعتبره أنقرة ذراعا سوريا لحزب العمال الكردستاني «بي كي كي»، والعقوبات الأميركية على الصناعات الدفاعية التركية ضمن قانون مكافحة أعداء الولايات المتحدة الأميركية (كاستا).

وتشي التحركات التركية الأخيرة في الملف العراقي، وإعطاء دفعة للأمام لمشروع طريق التنمية بين بغداد وأنقرة ببوادر تفاهم أولية لزيادة النشاط التركي في العراق وسورية، حيث استقبلت تركيا اعتبارا من فبراير الماضي، وحتى مطلع مارس الجاري عدة مسؤولين في الحكومة العراقية من أجل بحث ترتيبات المشروع، كما زار مؤخرا وفد سياسي وأمني تركي رفيع بغداد على رأسه وزير الخارجية حقان فيدان، وتم الاتفاق على إنشاء منطقة آمنة على الحدود العراقية التركية بعمق 40 كيلومترا.

ومن الممكن أن يؤدي زخم التنسيق التركي الأميركي في حال شهد المزيد من الارتفاع إلى حدوث متغيرات في الملف السوري، تحديدا على صعيد تحقيق أنقرة للمزيد من النفوذ شمال شرق سورية.

وقد تفكر واشنطن في إعطاء دفعة قوية لتحسين العلاقات مع أنقرة من بوابة شمال شرق سورية التي تسيطر عليها الإدارة الذاتية التي أعلنها الأكراد من جانب واحد، بهدف الاستمرار في مسار استعادة الإيجابية لعلاقاتها مع الحلفاء التقليديين في المنطقة للتضييق أكثر على النشاط الديبلوماسي الروسي، بالإضافة إلى رغبتها بتنامي الدور التركي على حساب الدور الإيراني الذي بات مزعجا للغاية بالنسبة للجانب الأميركي.

ومن الواضح أن أنقرة تستعد في الوقت الراهن لتطورات جديدة في الملف السوري، ولذا تعمل على شد رباط العلاقة أكثر مع فصائل المعارضة السورية.

ويعمل المسؤولون الأتراك على التأكيد للفصائل العسكرية والمعارضة السياسية على استمرار التحالف بين الجانبين، ربما استعدادا لموجة جديدة من العمليات العسكرية المحتملة في حال نضجت التفاهمات.

ويشار إلى أن القوات التركية شنت ثلاث عمليات عسكرية شمالي سورية لمنع الأكراد من تشكيل ما يعتبرونه «ممرا» يوصلهم إلى البحر المتوسط انتقالا من شمال شرق سورية. وسيطرت القوات التركية اثر هذه العمليات على مدن وبلدات سورية عدة، وكانت أولى هذه العمليات «درع الفرات» عام 2016، سيطرت تركيا إثرها على مدن جرابلس والباب وأعزاز، وعام 2018 سيطرت القوات التركية على مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، وعام 2019 شنت أنقرة عملية «نبع السلام» وسيطرت إثرها على مدينتي «تل أبيض»، و«رأس العين» شمالي شرق سورية.