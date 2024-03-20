أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على سلسلة تدريبات لوحدات المدفعية في غرب البلاد، وفق ما أفادت أمس وكالة الأنباء الرسمية.



وهذه هي المرة الثانية التي تختبر فيها بيونغ يانغ صواريخ باليستية في العام 2024، بعد إطلاقها في 14 يناير صاروخا مزودا برأس حربية فرط صوتية.



وأمس أفادت الوكالة الكورية الشمالية الرسمية بمشاركة «راجمات صواريخ من الحجم الكبير جدا» في المناورات.



وأشارت إلى أنه عندما أعطي الأمر عمد الجنود إلى «إطلاق متزامن لسلاح الإبادة».



وأوردت أن «مقذوفات ضخمة من راجمات الصواريخ ذات الحجم الكبير جدا، أطلقت من فوهات المدافع كالحمم البركانية، حلقت إلى الهدف مع شعلة إبادة العدو».



إلى ذلك، شملت المناورات محاكاة لـ «انفجار في الجو لمقذوف» أطلقته راجمة صواريخ من الحجم الكبير جدا، وفق الوكالة.



ووصف كيم نظام الأسلحة، بأنه رادع لمنع إمكانية نشوب نزاع مسلح وحرب تماما، مشددا على دوره المهم في الاستعدادات للحرب، وأصدر تعليماته لقوات المدفعية في البلاد بالإسراع في عملية التحديث في وجود هذا السلاح القوي في القلب.