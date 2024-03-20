

أعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في ألمانيا أمس القبض على مواطنين أفغانيين للاشتباه في تخطيطهما لهجوم قرب البرلمان السويدي ردا على حرق مصحف.



وأوضحت النيابة في بيان أن الرجلين اللذين قبض عليهما في تورينغن بشرق ألمانيا، «خططا لقتل شرطيين وأشخاص آخرين في ستوكهولم قرب البرلمان السويدي بأسلحة نارية».



ويشتبه في أن الرجلين اللذين عرف عنهما بإبراهيم م.ج. ورامين ن. متعاطفان مع تنظيم داعش.



ويتهم إبراهيم بالانضمام في ألمانيا، إلى «ولاية خراسان»، وهي فرع تنظيم داعش في أفغانستان. وفي السابق، جمع تبرعات في ألمانيا بمشاركة رامين بلغت حوالى ألفي يورو.



وكان من المقرر دفع الأموال لعناصر التنظيم المحتجزين في شمال سورية.



في صيف 2023، أوكل تنظيم داعش - ولاية خراسان إبراهيم مهمة تنفيذ هجوم في أوروبا ردا على حرق مصاحف في السويد ودول إسكندنافية.



بعدها بدأ التحضير مع رامين لهجوم «بتشاور وثيق مع كوادر تنظيم داعش في ولاية خراسان».



وأجرى الرجلان عمليات بحث على الإنترنت تتعلق بمحيط البرلمان. وقبض عليهما في عملية مشتركة بين ألمانيا والسويد.



وقالت ناطقة باسم وكالة مكافحة الإرهاب في السويد كارين لوتس لوكالة فرانس برس: «يمكننا تأكيد أننا تعاونا مع الشرطة الألمانية».