أعلنت روسيا أمس سيطرتها على بلدة جديدة في شرق أوكرانيا، في تقدم جديد أحرزته موسكو على حساب الجيش الأوكراني الذي يفتقر إلى العديد والعتاد بسبب نفاد المساعدات الغربية.



وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أعيد انتخابه لولاية جديدة من 6 أعوام في انتخابات يؤكد أنها أظهرت وحدة الروس، أجهزته الأمنية «بمعاقبة» المقاتلين المناهضين لموسكو الذين كثفوا هجماتهم على الأراضي الروسية الحدودية مؤخرا.



في الميدان، يواصل الجيش الروسي التقدم في دونباس بشرق أوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس أن قواتها «حررت بلدة أورليفكا» و«حسنت» مواقعها في المنطقة.



وتقع البلدة شمال غرب مدينة أفدييفكا التي سيطرت عليها موسكو في فبراير، في تقدم تحقق إثر إلحاق دمار كبير فيها، وكشف الصعوبات التي تواجهها كييڤ في ميدان المعركة.



وعلى رغم الخسائر التي مني بها في مراحل مختلفة من هجومه في أوكرانيا، بات الجيش الروسي يتقدم بشكل تدريجي لاسيما في أفدييفكا وشاسيف يار الواقعة إلى الشمال منها، وهي بلدة رئيسية انسحب منها الجيش الأوكراني بعد سقوط باخموت في مايو 2023.



وتشدد أوكرانيا التي خرج جيشها ضعيفا بعد فشل هجومه المضاد الصيف الماضي، على أنها بحاجة ماسة إلى الأسلحة والذخيرة لمواجهة الهجمات الروسية، مؤكدة أنها قادرة على احتوائها في حال حصولها على ما يكفي من الذخائر.



واعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قرارا سريعا من الكونغرس الأميركي بشأن الإفراج عن هذه المساعدة يرتدي «أهمية كبرى».



وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمس: «ما يفاجئنا هو أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد. نقترب من نهاية مارس وما زالت النقاشات مستمرة».



وأوضح أن بلاده لا ترفض بالمطلق اقتراحا طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يقوم على منحها هذه المساعدات بشكل قروض بدلا عن هبات، لكنه أكد أنها تحتاج إلى الحصول على تفاصيل إضافية بشأن ذلك.



وكرر زيلينسكي أمس طلب الحصول على أنظمة دفاع جوي للتصدي لمئات الطائرات المسيرة والصواريخ التي تطلقها روسيا على أوكرانيا، معتبرا أن هذه الأنظمة صنعت «لإنقاذ الأرواح لا ليتكدس عليها الغبار في المستودعات».



وحاولت الولايات المتحدة الطمأنة على لسان وزير دفاعها لويد أوستن ووعدت أمس بأنها «لن تسمح بهزيمة أوكرانيا».



من جهتها، أعلنت بريطانيا أنها ستستضيف اجتماعا للزعماء الأوروبيين في 18 يوليو، يتمحور خصوصا حول دعم أوكرانيا.



وقال مكتب رئيس الوزراء ريشي سوناك إن اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية سيعقد في قصر بلينهايم، ويتوقع أن يشارك فيه حوالي 50 رئيس دولة وحكومة. وشدد رئيس الحكومة البريطانية سيطرح قضايا عدة «من وضع كامل ثقلنا لدعم أوكرانيا إلى وقف.. تهريب الأشخاص والهجرة غير النظامية».



وإضافة إلى عرقلة المساعدات العسكرية الأميركية، تتأخر الأوروبية منها في ظل محدودية قدراتها القارة الصناعية.



من جهتها، تؤكد موسكو أن آلاف الروس يلتحقون شهريا بالجيش، مما يسمح له بتجديد صفوفه بعد خسائره الفادحة.



كما قدمت روسيا أمس قائدا جديدا لأسطولها البحري هو الأدميرال ألكسندر مويسييف بعد التعرض لهجمات متعددة بطائرات بحرية بدون طيار وصواريخ أوكرانية أدت إلى إغراق أو تخريب العديد من سفنها في البحر الأسود.