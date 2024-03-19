يعقوب العوضي

قام رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة د.جابر المري وعضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة التدريب والمنتخبات الوطنية نايف الفيلكاوي بتوقيع العقود الرسمية مع الأرجنتيني جوليان الفاريز لتولي مسؤولية تدريب منتخبنا الأول للكرة الطائرة.



وكان الاتحاد قد أعلن في وقت سابق عن تعاقده مع مدرب القادسية وبرقان السابق جوليان الفاريز لتولي تدريب "أزرق الطائرة" لمدة موسم واحد.

شباب الطائرة



من جهة أخرى، استأنف منتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة مواليد 2005 أمس تدريباته على صالة الاتحاد بمجمع الشيخ سعد العبدالله استعدادا للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 16 حتي 23 ابريل المقبل.



وحضر التدريب 12 لاعبا وذلك تحت قيادة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المدرب الوطني جاسم الطراروة ومساعده المصري أسامة مدكور ومدرب اللياقة البدنية التونسي فراس بن محمود ومشرف المنتخب عبدالله الريس ومدير المنتخب طلال جاسم.

وقبيل التدريبات صرح، الطراروة بأن المنتخب بدأ المرحلة الأخيرة من خطة إعداده للمشاركة في الدورة الخليجية، حيث سيكون التدريب بشكل يومي على فترة واحدة على أن يتم رفع وتيرة التدريب لفترتين يوميا في الأيام المقبلة حسب البرنامج الموضوع، وموضحا ان المنتخب التقى أمس الثلاثاء وديا مع فريق نادي اليرموك ضمن سلسلة المباريات التجريبية التي سيخوضها قبل البطولة بهدف التطبيق الخططي لطرق اللعب التي سيعتمد عليها خلال الدورة.



واشار الطراروة إلى انه سيتم تصفية القائمة الحالية التي تضم 20 لاعبا من خلال استبعاد 6 لاعبين وذلك وفق لوائح الدورة الخليجية.