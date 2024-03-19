احتضنت العاصمة البرتغالية لشبونة أمس الثلاثاء الحفل الرسمي للجنة المنظمة لكأس العالم 2030 الذي سيقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث تم الكشف عن شعار التنظيم المشترك بين الدول الثلاثة للعرس الكروي الكبير.

وتضمن شعار البطولة كلمتي "يالا" و"فاموس" اللتين تعنيان "هيا بنا"، باللهجة المغربية وباللغتين الإسبانية والبرتغالية، على الترتيب في توافق بين الثقافات العربية والإسبانية والبرتغالية، كما حمل الشعار الألوان الرسمية للمنتخبات الثلاثة، إضافة إلى الشعارات الرسمية لهذه الاتحادات الكروية في الأسفل.

كما تم اختيار كل من اللاعب الدولي المغربي السابق نور الدين النيبت والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والإسباني أندريس إنييستا، كسفراء لملف مونديال 2030، إضافة لعدد من النجوم الآخرين على غرار أشرف حكيمي، ياسين بونو، غزلان الشباك، لويس فيغو، إيمانويل أديبايور.

من جهته، قال فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم: "لا بد من تقديم الشكر إلى رئيس الاتحاد البرتغالي لاستضافته هذا الحدث الذي يعد محطةً أساسيةً في هذا البناء المشترك والمرتبط بملف كأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال".

وأضاف: "لدينا هدف واحد هو تنظيم أحسن كأس عالم في تاريخ الفيفا وكرة القدم، وهدفنا صنع حدث متميز يشترك فيه كل ما هو رياضي ممتزجًا مع الأبعاد الإنسانية والحضارية".



وأفاد: "سيميز مونديال 2030 البُعد الإنساني لضفّتي البحر الأبيض، وعلينا العمل على تمكين الشباب من استخلاص الدروس من هذه الحضارة، وبناء ركائز تعزز الأبعاد الإنسانية المستقبلية، وهذه هي آفاقنا وطموحنا، جميعًا معًا من أجل تنظيم حدث سيظل راسخًا في تاريخ المونديال، ولنقل جميعا ''هلا.. يلا، فاموس 2030".



وبدأت المملكة المغربية منذ أشهر استعداداتها لاحتضان هذا العرس الكروي العالمي، بتشييد مجموعة من الملاعب وإعادة تأهيل أخرى، إضافة إلى الملعب الكبير بمنطقة بنسليمان بضواحي العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء.



وسيكون هذا الملعب منافسًا على احتضان المباراة النهائية لكأس العالم 2030 بحكم أنه يتمتع بقرية سياحية كروية بمعايير متطورة ويتسع لأكثر من 110 آلاف مشجع.