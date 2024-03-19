أكد وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود الحرص على مشاركة الأبناء والعاملين ونزلاء قطاع الرعاية الاجتماعية أجواء شهر رمضان المبارك.



جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في حفل افطار نظمه القطاع بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للأبناء والنزلاء والعاملين بعنوان «بوجودكم يحلا فطورنا».



وأعرب وزير الشؤون عن سعادته بالمشاركة في هذا الإفطار الذي يعتبر عادة سنوية تعزز روح المحبة والألفة وتجسد مفهوم الأسرة الواحدة بمشاركة المسنين والمسنات وأبناء الحضانة وذوي الإعاقة والأحداث.



وأشاد بجهود القائمين على هذا الإفطار الجماعي وبالروح الجميلة التي تعكس أجواء الشهر الفضيل وقيم وعادات الشعب الكويتي الأصيل.