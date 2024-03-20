قال النائب السابق ومرشح الدائرة الخامسة د. احمد مطيع: "الحمدلله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، حكمت اليوم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار الشطب الصادر عن وزارة الداخلية، وتمت إعادتي من ضمن قائمة المرشحين ‏لانتخابات "أمة 2024".

وأضاف مطيع: "شكرا لقضائنا النزيه والشُكر موصول لأخي العزيز المحامي فهد الحيص، وحملتنا الانتخابية مستمرة، ونسأل الله أن يكتب لنا التوفيق، والسداد لما فيه الخير للبلاد والعباد، نسأل الله عز وجل، أن يتم فرحتنا بعودة إخواني الأعزاء مرزوق الحبيني وجابر المحيلبي للسباق البرلماني".