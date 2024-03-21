أسامة دياب



استقبل سفير سلطنة عُمان لدى البلاد د.صالح الخروصي المهنئين بشهر رمضان الكريم في ديوانيته بمقر اقامته مساء أمس.



وتوافد على الديوانية لفيف من الشيوخ والوجهاء والمسؤولين والسفراء العرب والأجانب ورؤساء البعثات الديبلوماسية المعتمدين لدى البلاد والإعلاميين وعدد من المواطنين والمقيمين في الكويت لتهنئة السفير العماني بشهر رمضان المبارك.



وفي تصريحات للصحافيين، أعرب السفير العماني د.صالح الخروصي عن سعادته للجمع الكبير من المهنئين، مشيدا بثقافة الديوانية كتقليد وعرف مميز، لافتا إلى أن ديبلوماسية الديوانية بدأت تنتشر في الوسط الديبلوماسي، حيث يندمج السفراء والدبلوماسيون أكثر مع الشعب الكويتي والمسؤولين، وهذه اللقاءات تزيد من أواصر العلاقات المتينة والطيبة بين الوسط الديبلوماسي وكل أطياف المجتمع الكويتي.



وتابع الخروصي: «لدينا في عمان نظام السبلة العمانية، وهو مرادف للديوانية، وهو نظام نشط في شهر رمضان الكريم، حيث تتم الكثير من اللقاءات واللمة، وما يميز رمضان أن هذه التجمعات تستمر طوال الشهر الفضيل، ونحن نتشاطر مع الكويت بكثير من المفردات الاجتماعية والتي من بينها الديوانية»، متمنيا أن «يتقبل الله عز وجل صيام الصائمين والأمة العربية والإسلامية والبشرية بشكل عام في تطور وتقدم ونماء».



وختم بالقول: «ثمة قواسم مشتركة في العادات والتقاليد الرمضانية في مختلف الدول العربية والإسلامية، من بينها التجمعات في هذا الشهر، ونحن في عمان نحرص على الإفطار الجماعي، وبعد صلاة التراويح نبدأ بأنشطة اجتماعية، بينها مسابقات ثقافية، وهناك تشابه كبير بين عُمان والكويت وبين المنظومة الخليجية بشكل عام».