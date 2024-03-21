استقبل ديوان الجارالله الخرافي المهنئين بشهر رمضان المبارك، حيث كان في استقبال رواد الديوان والمهنئين من الشخصيات ومن أبناء الكويت كل من عادل الجارالله الخرافي ود.عبدالمحسن الجارالله الخرافي. وبعد الترحيب بالحضور أكد عادل الخرافي أهمية التواصل بين أبناء الكويت في جميع المناسبات لاسيما في الشهر الفضيل، مؤكدا أن أهل الكويت جبلوا على فعل الخير والتواصل فيما بينهم منذ القدم. وقد تبادل الحضور المباركة بالشهر الفضيل داعين المولى عز وجل أن يحفظ الكويت قيادة وشعبا من أي مكروه وأن يديم عليها نعمتي الأمن والأمان.