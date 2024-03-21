أقام مرشح الدائرة الثالثة إبراهيم دشتي حفل استقبال على شرف ناخبات الدائرة في منطقة الجابرية مساء أمس الأول، وتبادل الحضور الأحاديث الودية والسياسية لاسيما الشأن السياسي ومستجدات الساحة السياسية.



وقال: «دشتي نحن نمر بمنعطف سياسي خطير ولم نحسن التعامل معه في هذه المرحلة وما نحتاجه حكومة تعكس تطلعات المواطن ونحتاج إلى برلمان متزن وأولوياته تعكس أولويات الشارع ويأتي بأجندة قابلة للتطبيق بعيدا عن استعراض العضلات.



وطالب الأعضاء القادمين بالنظر بتأن للمرحلة القادمة، والمجلس القادم يجب ان يستوعب فكر القيادة وأن يتعامل معها بالشكل المطلوب وكلنا أمل أن يكون عمر المجلس 4 سنوات.



وأضاف أن لدي رؤية شبه متكامله تتعلق بالإصلاح السياسي ولن يكون هناك أي إصلاح شامل بدون الإصلاح السياسي الذي سيقضي على الفساد ويوفر كل الخدمات ويجب ان نحيد من يؤثر على القرار السياسي.



وقال إن الإصلاح السياسي مدخل للإصلاحات الاقتصادية خاصة أننا نتكلم على رواتب ضعيفة ولا تحقق الحياة الكريمة التي نص عليها الدستور ومن المفترض أن تأتي هذه من الحكومة وتكون أولوية والخدمات والطرق وتحسين أوضاع المتقاعدين وحديثي التخرج كلها قضايا تحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة.