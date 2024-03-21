

بيروت ـ ناجي شربل



يسعى المنتخب اللبناني للوقوف أمام منتخب استراليا القوي في مواجهتي المرحلتين الثالثة والرابعة اليوم في سيدني ثم الثلاثاء المقبل في كانبيرا، وذلك ضمن منافسات المجموعة التاسعة من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.



ويسعى المنتخب اللبناني إلى العودة بشيء من أستراليا، ولو بنقطة من فكي «الكانغارو» الأسترالي، علما ان الثانية محسوبة على أرضه.



ويعاني «الأرز» من غيابات مؤثرة عن تشكيلة المدرب المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش، والأبرز فيها مدافع النجمة قاسم زين للإيقاف إثر طرده في مواجهة طاجيكستان في كأس أسيا الأخيرة، كذلك غياب الشقيقان جورج وفيليكس ملكي والظهير حسين زين ولاعب «بي أس أس سلمان» الإندونيسي جهاد أيوب للإصابة، وحسن سعد «سوني» غير المرتبط بأي ناد.



وكان المنتخب اللبناني استهل التصفيات بطريقة مهزوزة إثر تعادلين مع فلسطين سلبا ومع بنغلاديش 1-1 في نوفمبر الماضي احتل بهما المركز الثاني في المجموعة خلف أستراليا المتصدرة برصيد 6 نقاط، فيما تملك كل من فلسطين وبنغلاديش نقطة واحدة.