

أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ان نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو و7 لاعبين آخرين سيغيبون عن المباراة الودية الأولى للمنتخب المقررة ضد السويد اليوم في غيمارايش، على أن يكونوا متاحين لخوض المباراة الثانية الودية ضد سلوفينيا في 26 الحالي في ليوبليانا.



واللاعبون الآخرون هم ديوغو دالو (مان يونايتد)، وجواو فيليكس وجواو كانسيلو (برشلونة الإسباني)، ودانيلو بيريرا وفيتينيا (باريس سان جرمان الفرنسي)، وأوتافيو (النصر)، وروبن نيفيش (الهلال).



وأشارت تقارير صحافية إلى أن مدرب المنتخب الاسباني روبرتو مارتينيز أراد إراحة هؤلاء اللاعبين نظرا لضغط المباريات التي خاضوها في الآونة الأخيرة ضمن أنديتهم.



وقال مارتينيز في مؤتمر صحافي «إنها فترة يواجه فيها اللاعبون تحديات كبيرة مع خوضهم مباريات كثيرة ويعانون من تعب ذهني».



ويخوض المنتخب البرتغالي ثلاث مباريات تجريبية أخرى استعدادا لكأس أوروبا المقررة من 14 يونيو إلى 14 يوليو المقبلين في ألمانيا، ضد فنلندا وكرواتيا وجمهورية ايرلندا في 4 و8 و11 تواليا.