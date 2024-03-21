

لم تكن عودة المصنفة أولى سابقا الرومانية سيمونا هاليب إلى الملاعب، بعد غياب دام عاما و7 أشهر بسبب تناولها مادة محظورة، موفقة، إذ انتهى مشوارها عند الدور الأول لدورة ميامي للتنس بخسارتها أمام الإسبانية باولا بادوسا 6-1 و4-6 و3-6.



وكان من المفترض أن تسلط الأضواء على هاليب التي لم تلعب منذ خسارتها في الدور الأول لبطولة فلاشينغ ميدوز أواخر أغسطس 2022 لإيقافها بعد سقوطها في فحص للمنشطات، لكن خبر انتحار صديق البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثانية عالميا، صدم الجميع في ميامي، حيث تقام أيضا دورة الرجال الماسترز للألف.



قالت شرطة ميامي إن اللاعب السابق للهوكي على الجليد البيلاروسي كونستانتين كولتسوف الذي اعلن الاتحاد البيلاروسي للهوكي وفاته الثلاثاء عن 42 عاما، «انتحر على ما يبدو».



وقال المتحدث باسم الشرطة أرغيميس كولومي في رسالة بالبريد الإلكتروني إنه يوم الاثنين عند الساعة 12:39 صباحا (16.39 بتوقيت غرينيتش) «تم إرسال الشرطة إلى منتجع سانت ريجيس بال هاربور، بعد أن تلقينا تنبيها بأن رجلا رمى نفسه من الشرفة».



أضاف «استجابت إدارة شرطة ميامي ومكتب جرائم القتل وتولت التحقيق في الانتحار الواضح للسيد كونستانتين كولتسوف. ولا يشتبه بوجود أي جريمة».



ورغم الفاجعة التي دفعت الكثير من المشاركين في ميامي إلى مساندتها ومواساتها، أبدت سابالينكا، ابنة الـ 25 عاما الفائزة في بداية العام بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للمرة الثانية تواليا، رغبتها باللعب في ميامي وخاضت حتى التمارين الثلاثاء في بداية فترة بعد الظهر.



وكشف المنظمون أن البيلاروسية لم تعلن انسحابها و«تعتزم اللعب» حيث تبدأ مشوارها في الدور الثاني بمواجهة بادوسا التي عكرت على هاليب عودتها وحققت فوزها الأول على الرومانية من أصل ثلاث مواجهات بينهما، آخرها في يوليو 2022 خلال الدور الرابع من بطولة ويمبلدون حين فازت المصنفة أولى سابقا بمجموعتين.