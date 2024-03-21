

بيروت - اتحاد درويش



نظمت مؤسسة «مهارات» في بيروت أمس، لقاء بعنوان «المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين»، شاركت فيه مجموعة كبيرة من الصحافيين والصحافيات وممثلات عن الأحزاب السياسية وناشطات في مجالات العمل النسائي وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة.



وتخلل اللقاء مداخلات لعدد من الصحافيين والمراسلين في وسائل إعلامية مختلفة الذين نقلوا تجاربهم أمام الحضور في ميدان الإعلام، ومدى التزام المؤسسات الإعلامية بالمساواة بين الجنسين. وأمدت رئيسة «مهارات» رولا مخايل أهمية التعاون مع وسائل الإعلام لدعم قضايا المرأة.



من جانبه، رأى السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول أهمية إيلاء قضايا المرأة في وسائل الإعلام كما أهمية التعاون في هذا المجال.