

بيروت - أحمد عز الدين



أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه مستعد لتجاوز كل العوائق والدعوة لجلسة متى لاحت بارقة أمل لانتخاب رئيس وانه مصمم في أي وقت لعقد الجلسة.



ونقل الوزير السابق وديع الخازن عن بري قوله إنه يعتبر الموضوع الرئاسي هاجسا وطنيا بل انه بمثابة همه اليومي، وما دعواته المتكررة للانتخابات إلا من قبيل وضع الجميع امام مسؤولياتهم الدستورية والوطنية، إذ لا يمكن تجاهل هذا الاستحقاق لأنه يأتي في صلب الواجبات المنوطة بالمجلس، مكررا دعوته جميع الفرقاء إلى التلاقي والتشاور والتفاهم، لأن التشاور وحده كفيل بعدم إقصاء أحد وبإنهاء هذه المراوحة المتحكمة بالملف الرئاسي.



وتابع: وأكد الرئيس بري أنه متى لاحت بارقة الأمل فلن يتوانى في تجاوز كل العوائق التي تحول دون ذلك، لأنه مصمم في أي وقت ولحظة لعقد الجلسة، وإذا تم التوافق المذكور فلابد وأن يلقى من المراجع الدولية والإقليمية كل الدعم المطلوب، وإلا كنا كمن يستدرج العروض على يد الخارج لإلزامنا بخيار بعيد عن المواصفات اللبنانية لاختيار الرئيس المقبل.



وختم الخازن: وكرر لي الرئيس بري دعمه الكامل وتقديره لحراك سفراء المجموعة الخماسية وتشجيعه كتلة الاعتدال الوطني وكل الخيرين في البلد للمضي في جهودهم الحميدة عسى أن تثمر كل هذه المساعي خيرا للبلاد.



كما التقى الرئيس بري نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب وعرض معه آخر المستجدات.