

أقام النائب السابق مرشح الدائرة الثانية د.فلاح ضاحي الهاجري غبقة رمضانية مساء أمس الأول على شرف ناخبيه وأهالي الدائرة الثانية، وقال الهاجري: نشكر هذا الحشد الطيب، وهذا ليس بغريب على الشعب الكويتي والتفافه حول المرشحين من النواب السابقين، مؤكدا على أنه ضد أي محاولات لوأد الدستور.



وأكد أنه «إن تم حل المجلس الأمة كل أسبوع أو تم إبطاله كل أسبوع فالشعب واع ويعرف من يقوم بإيصاله إلى قبة عبدالله السالم، وتوجه بالشكر الجزيل لكل من حضر حفل الاستقبال والغبقة الرمضانية، متلمسا العذر لمن حالت الظروف دون حضوره».



وشدد على أن «اللعب بالهوية الوطنية أمر مرفوض وابتزاز الناس تحت مسمى الهوية الوطنية أمر مرفوض، ولابد من بسط سلطة القضاء على مسائل الجنسية لأن الشعب الكويتي مستاء، لأن هذا بمثابة تناحر فيما بين الشعب».



وقال «إن كانت الأجهزة عاجزة عن معرفة المزورين والمزدوجين فليأت أناس يحترمون الهوية والوطنية، وستكون هناك وقفة جادة من كل نواب الأمة، ضد تفتيت أفراد المجتمع الكويتي الذي تصدى للغزو الصدامي». ودعا الهاجري الناخبين في الدوائر الخمس إلى المشاركة الفاعلة في انتخابات 2024 وهي مطلوبة لأن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود لإعادة الخارطة التشريعية التي من شأنها تعزيز الوحدة الوطنية.