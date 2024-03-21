

أقام النائب السابق مرشح الدائرة الأولى د.عبدالله الطريجي حفل استقبال على شرف أهالي وناخبي الدائرة الأولى، مفتتحاً مقره الانتخابي في منطقة بيان مساء أمس الأول.



وقال الطريجي، في تصريح على هامش حفل الاستقبال، إن «المرحلة الراهنة مرحلة مفصلية في تاريخ العمل السياسي الكويتي»، متمنيا إدراك الناخب أهمية المرحلة وتقييمه للمرحلة السابقة.



وذكر الطريجي أن اختيار الناخب يجب أن يكون على أسس قوامها مصلحة الكويت ومنبعها ما تفضل به صاحب السمو في خطابه وهو أن البلد بحاجة إلى استقرار وتنمية وإنجاز وتحتاج إلى تكاتف الجميع، وبناء على ذلك كان عنوان حملتي الانتخابية «الكويت تقول كفى»، كفى صراعات، وكفى فسادا، وكفى تلاعبا.



وأكد الطريجي «نحن بحاجة إلى استقرار وأمن وأمان، وأهم ملف لدى المواطن الكويتي هو ملف تحسين المستوى المعيشي، ونحن متفائلون بأن الملف يدرس في مجلس الوزراء، ونتمنى أن يمنح المواطنون عيدية قبل الانتخابات، والعيدية تكون من قبل القيادة السياسية والحكومة وليس من مجلس الأمة».