

أعلن رئيس مجلس الإدارة للشركة الكويتية للمنتزهات عدوان محمد العدواني، أن الشركة حققت صافي ربح قدره 1.4 مليون دينار تقريبا عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 بعائد 6.85 فلوس مقارنة بـ 1.014 مليون دينار عن السنة المالية المنقضية 2022 وبعائد 5.18 فلوس بزيادة قدرها 32% تقريبا، كما بلغ العائد على حقوق المساهمين 4.9% تقريبا والعائد على الأصول 4.5%.



وقالت الشركة في بيان صحافي، إن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 2% من القيمة الاسمية للسهم بواقع (2 فلس لكل سهم) وأسهم منحة 5% من أسهم الخزينة بواقع (5 أسهم لكل 100 سهم).



وأعرب مجلس إدارة الشركة عن ثقته والتأكيد على الوضع المتين لأصول الشركة واستثماراتها، ووعد بالعمل على تنمية هذه الأصول والعوائد عليها في السنوات المقبلة.