

علاء مجيد



خفّضت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية خلال يناير الماضي بنسبة 0.75% بقيمة 350 مليون دولار، لتصل إلى 45.97 مليار دولار، مقارنة بـ 46.32 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، وتنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 2.19 مليار دولار، وتبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 43.78 مليار دولار.



بينما رفعت الكويت حيازتها من سندات الخزانة الأميركية على أساس سنوي بنسبة 6.21% وبقيمة 2.69 مليار دولار لتصل إلى 45.97 مليار دولار، مقارنة بـ 43.28 مليار دولار بنهاية يناير 2023، بحسب بيانات وزارة الخزانة الأميركية الصادرة.



وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها خلال العام الماضي، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية، وحصلت الكويت على المركز الثالث عربيا بعد السعودية والإمارات.



أما على صعد حيازة دول الخليج من السندات الأميركية، فقد اتجهت استراتيجيتها إلى البيع خلال يناير الماضي، حيث تراجعت استثمارات السعودية بواقع 4.4 مليارات دولار وبنسبة 3.33%، لتصل إلى 127.5 مليار دولار، مقارنة بـ 131.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، منها 103.13 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و24.39 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.