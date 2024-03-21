

الأكل مع الأذان



هل سماع أذان الفجر هو بداية الامتناع عن الأكل والشرب، فإذا كان في فمي شيء من الطعام يجب أن ألفظه، وإذا ابتلعته أكون قد أفطرت؟



٭ الصحيح المتفق عليه بين المذاهب الأربعة الامتناع مباشرة عند سماع الأذان، وإن كان شيء من الطعام أو الشراب في فمه فيجب أن يلفظه، وإلا أفطر. وهذا قول كثير من الصحابة، منهم عمرو بن عباس رضي الله عنهما. قال تعالى: (وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) (البقرة: 187)، وهو من أدلة الجمهور.



مرض بالجهاز الهضمي



شخص يعاني من الجهاز الهضمي، ولا يستطيع الامتناع عن أكل الطعام أكثر من 6 ساعات، فما حكمه؟



٭ حالة هذا الشخص حالة مرضية تبيح له الفطر، وعليه الفدية عن كل يوم مد بر، أو قيمته ويقدر بدينار واحد.



دفع الزكاة لإفطار الصائمين



هل يجوز دفع مال الزكاة لإفطار الصائمين؟



٭ مال الزكاة يصرف للأصناف الثمانية، ويجوز أن يصرف مال الزكاة طعاما او غيره مما يحتاجه المستحقون للزكاة من الفقراء. وبناء عليه يجوز أن يكون إفطار الصائمين من الزكاة بشرط أن يكون المستفيدون منه من الفقراء، والأفضل أن يوصل الإفطار إلى فقير يعرفه او أسرة فقيرة يعرفها، ولأن الإفطار الجماعي قد يدخله من ليس فقيرا. ونوجه من يريد إفطار الصائمين من زكاة أمواله أن ينقل أمواله ليعمل بها موائد إفطار في البلاد الفقيرة. أما في بلد ميسور أهله مثل الكويت فيكون ذلك من أموال الصدقات، إلا ان يتأكد من وصول إفطاره إلى الفقير أو الأسرة الفقيرة. والله أعلم.