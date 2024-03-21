على الصائم ان يتأدب بآداب التلاوة لكتاب الله تعالى، ومنها:



٭ أولا: إخلاص النية لله تعالى، لأن أي عمل من الاعمال لا يقبله الله ما لم يكن خالصا له وحده، يقول تعالى (فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون)، وقال تعالى (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء).



٭ ثانيا: ان يقرأ بقلب حاضر منصرف الى السماع ويتدبر كل ما يقرؤه ويحاول الفهم قدر استطاعته.



٭ ثالثا: ان يقرأ على طهارة كاملة، لأن هذا من تعظيم كلام الله واحترامه ولا حرج عليه لو كان مضطرا للقراءة ولا يجد وسيلة لبلوغ الماء.



٭ رابعا: ألا يقرأ في اماكن مستقذرة كدورات المياه واماكن المنكرات والمعاصي او في مجتمع لا ينصت له كمجتمع البيع والشراء او مجتمع الرياضة او مجتمع لعب الورق.



٭ خامسا: ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند بدء القراءة، سواء كان من اول السورة او من وسطها، يقول الله تعالى (فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم).



٭ سادسا: ان يحسن صوته بالقرآن ما استطاع الى ذلك سبيلا، لما روي عن ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال «ما أذن الله لشيء (اي ما استمع لشيء) كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به».