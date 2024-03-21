

الإخلاص هو أن يكون عملنا خالصا لله، وأن نخلص ديننا له سبحانه، قال تعالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) (البينة: 5).



وقد أجمع العلماء على أن الإخلاص في الطاعة هو ترك الرياء، قال الفضيل: «ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجلهم شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منها».



أيها الودود اعلم أنه يجب على العبد أن يقصد بالعمل وجه الله سبحانه كي يكون مخلصا فيه، لهذا قال بعض السلف: «قل للمرائي لا تتعب».



ومعنى الإخلاص أن يكون العمل خاليا من الشرك والرياء، فصلاة العبد لله، وزكاته لله، وصومه لله، وحجه لله، وتوحيده لله.



قال تعالى: (فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) (الكهف: 110).



ومن سعادة العبد أن يسلم له من عمره فترة خالصة، وذلك لصعوبة الإخلاص وتنقية القلب من شوائب الرياء، لأن العمل الخالص ليس له باعث إلا طلب القرب من الله تعالى.



قال ابن تيمية في «مجموع الفتاوى» (10/49): «إن إخلاص الدين هو الذي لا يقبل الله تعالى سواه وهو الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل وأنزل به جميع الكتب واتفق عليه أئمة أهل الإيمان، وهذا خلاصة الدعوة النبوية وهو قطب القرآن الذي تدور حوله رحاه».



وعليه، فالإخلاص يستلزم الاستمرار عليه طوال العمر، والتكامل بين النية والعمل والعلم، حيث إن الإخلاص يستلزم وعي الإنسان بتعاليم الدين والأمانة في أداء الفرائض والواجبات، بإخلاص.



وخلاصة الأمر، فإن الإخلاص تصفية للعمل والقول والعبادة مما يشوبها من رياء أو خداع أو كذب.



فعلينا اغتنام ما بقي من أعمارنا في الإخلاص لله في كل عباداتنا وأعمالنا، ولا يكون لنا بها باعث إلا النية الخالصة لله، وفي هذا الشهر الكريم ندعو إلى الإخلاص في العمل بجميع الطاعات والشهر الذي نحن فيه به طاعة عظيمة وهي صوم رمضان والصيام من الطاعات غير المرئية، فعلينا بتتويج طاعتنا بإخلاص النية لله، وجاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه» رواه البخاري ومسلم.



يا مُرِيدَ الخَيْر أخْلـصْ عَمَلكْ



وتخلص من دنيء شَغلكْ



وانوِ خيرًا لامرئ ما قد نوى



إنَّما الأعْمالُ بِالنِّيَّةِ لَك



وافْعل الخَيْر فَإن لم تستطعْ



كَفَتْ النِّيَّةُ والأجْـرُ فلكْ





