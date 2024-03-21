

من مواقف الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه في رمضان، ما ورد في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان، فجئت فقمت إلى جنبه، وجاء رجل آخر فقام ايضا، حتى كنا رهطا، فلما حس النبي صلى الله عليه وسلم أنّا خلفه، جعل يتجوز في الصلاة، ثم دخل رحله، فصلى صلاة لا يصليها عندنا، قال: قلنا له حين أصبحنا: أفطِنت لنا الليلة؟ قال فقال: نعم، ذاك الذي حملني على الذي صنعت، قال: فأخذ يواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم وذاك في آخر الشهر، فأخذ رجال من اصحابه يواصلون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما بال رجال يواصلون؟ إنكم لستم مثلي، أما والله لو تمادّ لي الشهر، لوصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم».



وذلك، حين قام انس بن مالك رضي الله عنه يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم حين قام يصلي من الليل في رمضان؛ تحقيقا للاقتداء وطلبا للثواب العظيم المترتب على قيام رمضان ايمانا واحتسابا.