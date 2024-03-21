

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء الرابحين في سحب عرض فبراير الحصري، والتي أطلقها البنك مؤخرا لكل عملائه حاملي بطاقات فيزا الائتمانية ومسبقة الدفع، بما فيها فيزا كلاسيك، الذهبية، بلاتينيوم، سيجنتشر، إنفينيت ومسبقة الدفع، وذلك لمكافأتهم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني عبر فرص للربح مقابل عمليات الدفع باستخدام تلك البطاقات، داخل الكويت وخارجها، علما بأن إجمالي قيمة الجوائز النقدية هو 8000 دينار.



وقد فاز كل من رجا حمود رجا الهاجري وحكيم الدين سيفي بجائزة نقدية قيمتها 1000 دينار لكل منهما، بينما تم تقديم جائزة نقدية قيمتها 250 دينارا لكل من: حمدي محمد الرز، طلال حسين الشمري، عبدالرحمن راشد الخرافي، داود سليمان بوطيبان، محمد عبدالله شودري، عيسى سمير المطيري، صالح علي الرمضان، أحمد فاروق رزق، علي خليل تقي، يوسف دهيمان الشمري، محمود عبدالرحمن مدوخ، مشاري جاسم العطار، عبدالعزيز ماطر الماجدي، عبير عيسى السويدي، عبدالله نوح بورسلي، عادل عبدالرحيم الحمداني، فيصل حميدي السند، علي محمد العجمي، فاطمة هاشم موسوي، عزيز مبارك العنزي، مصطفى عايش السلامين، ناصر عايض العازمي، بدر يوسف الفضلي وعلي ناصر الضاحي، علما بأن السحب أقيم في المبنى الرئيسي للبنك، تحت إشراف ممثلي وزارة التجارة والصناعة.



وبهذه المناسبة، صرحت مدير المنتجات في إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB، ليلى نصرالله: نفتخر بمواصلة إطلاق الحملات المبتكرة والعروض المميزة المصممة لمكافأة عملائنا، ويسرنا التقدم بالتهنئة من كل الفائزين في سحب عرض فبراير.