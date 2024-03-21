

انطلقت مسابقة بيت التمويل الكويتي «بيتك» لتلاوة القرآن الكريم تحت عنوان «قراء بيتك» بنسختها الحادية عشرة والمخصصة لعملاء «بيتك» دون الـ 18 سنة، وتستمر على مدار 3 أيام من 19 إلى 21 الجاري.



ويأتي تنظيم «بيتك» للمسابقة التي تعتبر الأكبر من حيث قيمة الجوائز ضمن إطار برنامج رمضان «تواصل بالخير في شهر الخير»، وتأكيدا على دور «بيتك» المجتمعي الرائد، وبما يتناسب مع روح وطبيعة الشهر الفضيل، شهر القرآن وتلاوته.



وتشجع المسابقة التي أقيمت بالتعاون مع جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، على اكتشاف المتسابقين الموهوبين في التجويد والتلاوة، كما تسهم في تحفيز الجيل الحالي على قراءة القرآن الكريم مع توضيح بعض أحكام التجويد، وجرى نقل أجواء المسابقة عبر قنوات «بيتك» على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تغطية إعلامية كبيرة من قبل العديد من الوسائل الإعلامية.



وسجل في المسابقة التي ينظمها «بيتك» للعام الـ 11 على التوالي عدد كبير من حفاظ وقراء كتاب الله، حيث تكونت عناصر ثقة عديدة في المسابقة تتعزز عاما بعد آخر، مدعومة بأن «بيتك» كان أول من بادر بتنظيم هذه المسابقة، بالإضافة إلى توافر العديد من المكونات القيمة التي تعزز أجواء المنافسة وتحفز المتسابقين، ومن أهمها لجنة التحكيم، والتنظيم الجيد والترتيب الملائم لقدرات المتسابقين على اختلاف شرائحهم وقدراتهم ومستوياتهم. وتنظم المسابقة لفئتي الذكور والإناث بشكل منفصل، وتشمل الجوائز نحو 40 فائزا وفائزة، وتوزع الجوائز على الفائزين الذين سيتم اختيارهم من بين المتقدمين في نهاية المسابقة التي تكون بتلاوة سور من أجزاء معينة، حسبما يتم تحديده من قبل لجنة التحكيم.