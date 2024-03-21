

أعلنت شركة ميزان القابضة وهي إحدى أكبر شركات تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية والاستهلاكيــــة والرعاية الصحية في منطقة الخليج، عن تعيينها عمرو فرغل مديرا تنفيذيا لقطاع تصنيع وتوزيع الأغذية والسلع الاستهلاكية للمجموعة اعتبارا من 17 مارس 2024، ويحمل فرغل خبرة إقليمية واسعة تزيد على 30 عاما وتمتد عبر آسيا، الهند، الشرق الأوسط، وسط وشرق أوروبا، روسيا ورابطة الدول المستقلة بالإضافة إلى أفريقيا، حيث تبوأ مناصب قيادية في شركات عالمية، منها 11 سنة في «شركة بيبسي» و9 سنوات في «شركة كيللوج».



وقد انضم عمرو فرغل، إلى ميزان بعد أن كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أمريكانا - قطاع المواد الغذائية، ويتمتع بخبرة تنفيذية واسعة ومتنوعة، حيث شغل العديد من المناصب القيادية في شركات مثل «شركة كيللوج» في منطقة آسيا الباسيفيكية وأفريقيا الشرق الأوسط، و«شركة بيبسي» بالولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة، ومجموعة «فونتيرا» النيوزيلندية للألبان. ويأتي تعيينه خلفا لغاريت والش الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي للمجموعة منذ 2011، وكان له دور أساسي في امتداد أعمال المجموعة إقليميا، كما قاد والش مع فريقه الطرح العام للمجموعة في 2015.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة ميزان القابضة، محمد جاسم الوزان: «أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى غاريت والش على كل ما قدمه لخدمة شركة ميزان القابضة ومساهميها من عطاء وإخلاص منذ انضمامه للشركة عام 2011، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في حياته المهنية ومساعيه المستقبلية».



وأضاف الوزان: «يسعدني بالنيابة عن جميع أعضاء مجلس الإدارة والفريق الإداري وجميع الزملاء في شركة ميزان القابضة، أن أرحب بانضمام عمرو فرغل للفريق التنفيذي لمجموعة ميزان القابضة، متطلعين إلى العمل معه لخدمة عملاء ميزان ومساهميها وشركائها».



تجدر الإشارة إلى أن عمرو فرغل حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية.