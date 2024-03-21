

الشوكولاتة والمساعدة في درء خطر الموت المبكر



كشف خبير تغذية عن طعام لذيذ يمكن أن يكون له تأثير كبير على أمراض القلب والأوعية الدموية، ما قد يساعد في درء خطر الوفاة المبكرة. ويوضح البروفيسور تيم سبيكتور، خبير التغذية، أن الشوكولاتة يمكن أن تفيد قلبك، وتعزز بكتيريا الأمعاء، وتمنعك من الموت المبكر، طالما أنك تختار النوع المناسب.



وأشار سبيكتور إلى أن الكاكاو اللذيذ يخفي فوائد صحية كبيرة، فهو في الواقع يتفوق على بعض «الأطعمة فائقة الجودة» (مصطلح تسويقي للأغذية المفترض أنها ذات فوائد صحية) عندما يتعلق الأمر بالمواد الكيميائية الرئيسية.



وقال خبير التغذية، عبر حسابه على «إنستغرام»: «إذا كنت تحب الشوكولاتة فهذه أخبار جيدة لك. الشوكولاتة الداكنة غذاء صحي، ويجب أن نبدأ الحديث عنها في هذا السياق. إنها مليئة بالبوليفينول. وهو مصدر للألياف». في الواقع، وجدت إحدى الدراسات، أن إجمالي محتوى البوليفينول في مسحوق الكاكاو يتجاوز محتوى «الأطعمة فائقة الجودة» مثل التوت والرمان.



وتعمل مادة البوليفينول مثل الفلافانول بمنزلة «وقود» لميكروبات الأمعاء، ما يعزز نمو بكتيريا الأمعاء المفيدة ويقلل عدد البكتيريا المسببة للأمراض أو البكتيريا الضارة، ومن المثير للدهشة أن قطعة من الشوكولاتة الداكنة يمكن أن تحتوي أيضا على كمية من الألياف الموجودة في الأطعمة النباتية مثل الخضراوات. وقال البروفيسور سبيكتور: «الشيء الوحيد الذي يفاجئ الناس دائما هو كمية الألياف الموجودة في الشوكولاتة، نحو 7-12غ في 100غ من الشوكولاتة الداكنة بنسبة 70% من الكاكاو، والتي تزيد مع نسبة الكاكاو».



المصدر: «إكسبريس»