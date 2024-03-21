

يعقوب العوضي



تتواصل منافسات الدوري العام لكرة اليد، على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم، حيث تقام اليوم مباراتين، فيلتقي بالأولى السالمية بـ8 نقاط مع القرين بـ5 نقاط في الـ 8.00 مساء، تليها في الـ 10.00 مساء مواجهة العربي بـ4 نقاط مع كاظمة بـ8 نقاط. في السياق ذاته، تقرر تأجيل مباراتي اليرموك مع الفحيحيل والقادسية مع الساحل إلى إشعار آخر حيث كان من المفترض أن تقاما أمس الأول، إلا أن سوء الأحوال الجوية وتسرب مياه الأمطار على أرضية الصالة حالا دون ذلك.



وبالعودة إلى مواجهات الليلة، ففي الأولى السالمية يسعى لتعزيز وصافة الترتيب العام بقيادة المدرب المنجي بن حسن البناني ومساعده المدرب الوطني يعقوب هاشم، فيما يتطلع القرين بقيادة المدير الفني الصربي زيكيا والمدرب سعد سالم لحصد الفوز بالتزامن مع تطبيق خططه لبناء فريق للمستقبل.



ودائما ما تكون مواجهة العربي وكاظمة ذات تشويق وإثارة منذ بدايتها وحتى النهاية ولا تقبل القسمة على إثنين، فالبرتقالي يحتل صدارة الترتيب العام مؤقتا لحين استئناف المباريات المؤجلة للكويت والقادسية بسبب المشاركات الخارجية، فيما يطمح الأخضر للبقاء في دائرة الفرق الكبيرة وضمان مقعد بين الستة الأوائل.