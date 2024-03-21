

قامت اللجنة المنظمة لدورة الهيئة العامة للرياضة الرمضانية الأولى 2024 التي تقام تحت رعاية مدير عام الهيئة يوسف البيدان، بسحب قرعة الدورة التي تنظم بمشاركة 64 فريقا على ملاعب الساحة الرياضية بمشرف خلال الفترة من 20 إلى 24 الجاري بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، حيث تم تقسيمها إلى 4 مجموعات كل مجموعة 16 فريقا.



وفي هذا الصدد، أكد نائب مدير عام الهيئة لقطاع الرياضة للجميع ـ رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة الرمضانية حامد الهزيم، أن جوائز البطولة تصل إلى 10 آلاف دينار بواقع 5 آلاف دينار لصاحب المركز الأول و3 آلاف للثاني و2000 دينار للثالث، بجانب جوائز وهدايا يوميا للجمهور، مضيفا: «الدورة الرمضانية تحظى باهتمام البيدان الذي سخر كل الإمكانيات لإنجاحها باعتبارها ملتقى شبابيا رياضيا يقام خلال الشهر الفضيل، وتسهم في زيادة التعارف بين الشباب، وهو ما ظهر فور الإعلان عن تنظيم الدورة وفتح باب التسجيل، حيث انتهى التسجيل خلال دقائق».



وأشار الهزيم إلى أن لائحة البطولة تعطي الحق لكل فريق بتسجيل 10 لاعبين، 7 أساسيين و3 احتياطي، ويكون وقت المباراة 20 دقيقة على شوطين، على أن يتم تطبيق ضربات الجزاء الترجيحية بواقع 3 ركلات عند التعادل لتحديد الفائز.