دشن أول كمبيوتر كمومي تجاري سلم إلى شركة خاصة في الاتحاد الأوروبي في مقر شركة «او في اتش كلاود» OVHcloud الذي يضم مركز بيانات في كروا قرب مدينة ليل الفرنسية، في ثورة تعتزم الشركة أيضا وضعها في خدمة المجتمع المدني.



ويتوقع أن تحدث أجهزة الكمبيوتر الكمومية تحولا جذريا في مجال المعلوماتية، بفضل قوة الحوسبة الهائلة التي تتمتع بها، على عكس الآلات الكلاسيكية.



هذا، الكمبيوتر الذي طورته شركة «كوانديلا» Quandela ومقرها منطقة باريس، يسمى «موزاييك» MosaiQ، ويأخذ شكل برج يبلغ ارتفاعه 1.85 متر يحتوي على وحدات مختلفة متصلة بواسطة الكابلات، في صندوق معدني أزرق.



ويتجاوز مبلغ هذا الاستحواذ مليون يورو، بحسب مصدر مطلع على الملف.



وقالت وزيرة الدولة للشؤون الرقيمة سيلفي روتايو «إنها ثورة (...) أن تكون قادرا على توفير الوصول على نطاق واسع إلى الكمبيوتر الكمي» لأنه سيكون متاحا «لعالم الصناعة، ولكن أيضا لعالم البحث والتعليم والطلاب».



وتستخدم أجهزة الكمبيوتر هذه بتات كمومية تسمى الكيوبتات، وهي اللبنات الأساسية للحوسبة الكمومية التي لها عدد لا نهائي من الحالات المحتملة التي يمكن أن تتراكب (0 و1 في الوقت نفسه) وتصبح متشابكة، في حين أن البتات في أجهزة الكمبيوتر الكلاسيكية لها حالتان محتملتان فقط (0 أو 1).