عبدالعزيز الفضلي



جددت جمعية المعلمين مطالبها لوزارة التربية بصرف بدل الشاشة المستحق للمعلمين بعد أن سقط من توجيهات وزير التربية السابق د.عادل المانع الخاصة بالصرف على الرغم من تحويله بالنظم المتكاملة بناء على موافقة الفتوى والتشريع بتاريخ 27 يوليو 2021 بأحقية أعضاء الهيئة التعليمية العاملين على الشاشات المتصلة بالأنظمة الآلية طوال ساعات العمل الرسمي في صرف بدل الشاشة المقرر بموجب قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (28) لسنة 2006 والمعدل بالقرار رقم (16) لسنة 2012 بشأن منح الموظفين الكويتيين العاملين على الشاشات بالجهات الحكومية مكافأة تشجيعية.



وجاء ذلك في بيان للجمعية بعد تطبيق الحصص الافتراضية في بعض المدارس التي تضررت بسبب كثافة سقوط الأمطار يوم 19 مارس 2024، وتوجه الوزارة لتطبيق الحصص الافتراضية وعدم توقف التعليم لأي سبب كان في ظل وجود التعليم الإلكتروني.



حيث وجه رئيس جمعية المعلمين حمد الهولي خطابا رسميا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل العدواني وطالب فيه بإقرار بدل الشاشة لأعضاء الهيئة التعليمية بعد صدور قرار وزير التربية السابق د. عادل المانع رقم 1436805 بتاريخ 17 أكتوبر 2023 بشأن لائحة سياسات وضوابط التعليم عن بعد، والذي عمم على جميع جهات الاختصاص وتضمن تفعيل استخدام أدوات التعليم عن بعد المتاحة والمتمثلة باستخدام MICROSOFT TEAMS، OFFICE 360، كما تضمن الكتاب الصادر من جمعية المعلمين كل الآراء القانونية التي تؤكد أحقية بدل الشاشة لأعضاء الهيئة التعليمية المخاطبين بقرار الوزارة، وطالبت بضرورة تنسيق وزارة التربية ومخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإقرار وصرف البدل خلال الفترة القادمة.



وبينت الجمعية أن القرار الوزاري الصادر بهذا الخصوص وما تضمنه من سياسات وضوابط التعليم عن بعد أكد ما تتعرض له الهيئة التعليمية بشكل مباشر للأنظمة الآلية والإلكترونية طوال ساعات الدوام الرسمي لإنجاز أعمالهم وتوفير البيانات التي تتطلبها طبيعة عملهم وما سوف يترتب عليه من آثار.



من جهة أخرى، طالبت الجمعية بمراعاة دوام الهيئة التعليمية ليوم أمس الثلاثاء 19 مارس 2024 بسبب الأحوال الجوية، من خلال مرونة اثبات الحضور والانصراف في ظل تقلبات الأحوال الجوية والتي قد تتسبب في حدوث الازدحام المروري مما يترتب عليه التأخر في اثبات الحضور والانصراف (البصمة) وخاصة أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في مدارس المناطق النائية والبعيدة مثلما حدث يوم الثلاثاء الموافق 19 مارس 2024 بسبب استمرار سقوط الأمطار، وكذلك حفاظا على سلامة أعضاء الهيئة التعليمية من التعرض لمخاطر الحوادث المرورية.‫