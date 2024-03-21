صرح القائم بأعمال رئيس قسم علوم الحاسوب د. حسين المهري، بأن قسم علوم الحاسوب في كلية العلوم بجامعة الكويت يقدم برنامجا علميا متكاملا يشمل دراسات متعمقة في مباحث الأمن السيبراني الرئيسية بدءا من أساسيات علوم الكمبيوتر ومرورا بالأسس النظرية الخاصة في علوم التشفير والمواضيع التطبيقية، كأمن البيانات والشبكات والبرمجيات، فقد تم تصميم متطلبات برنامج علوم الحاسوب والأمن السيبراني بطريقة أكاديمية آخذا بعين الاعتبار المتطلبات الأساسية لمنظمة ABET للاعتماد الأكاديمي، بالإضافة إلى احتياجات سوق العمل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي ورؤية الكويت المستقبلية، هذا بالإضافة إلى رأي متخصصين من جامعات عريقة في الولايات المتحدة الأميركية.



كما أضاف أن قسم علوم الحاسوب يمتلك موارد بشرية مؤهلة ومحترفة في المجال من أعضاء هيئة تدريس وأعضاء هيئة أكاديمية مساندة، إذ نشروا العديد من الأبحاث المتعلقة في مجال الأمن السيبراني أو في مجالات مساندة كشبكات الحاسوب ونظم التشغيل على حد سواء.



وقال إن قسم علوم الحاسوب على أتم الاستعداد لاستقبال الطلبة والطالبات الراغبين في دراسة تخصص علوم الحاسوب والأمن السيبراني، حيث إن الكثير من المقررات المطلوبة في التخصص تدرس حاليا ضمن البرنامج الرئيسي في القسم لما يتمتع به القسم من خبرة كبيرة في هذا المجال، وقد قام القسم بتلبية جميع متطلبات مكتب نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية فيما يتعلق باستحداث برنامج جديد في جامعة الكويت، وحصل البرنامج على دعم من عمادة كلية العلوم وموافقة من عمادة القبول والتسجيل منذ أكثر من سنة وقد تم إرسال المقترح بعد تحكيمه من ثلاثة محكمين خبراء بمجال الأمن السيبراني للعرض على لجنة الشؤون العلمية للبت فيه ليرى النور عما قريب.



وأضاف د. المهري أن الأمن السيبراني لا ينحصر على الأنظمة في المجال الافتراضي وحسب، فتخصص الأمن السيبراني يعد من التخصصات العلمية الرئيسية في نطاق علوم الكمبيوتر، فهو يشكل أهمية بالغة بسبب التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا والحواسيب، ففي ظل تزايد الاعتماد على الأنظمة الرقمية في مجالات عدة كالصحة والدفاع والمواصلات والاتصالات والتمويل، وبسبب وجود ثغرات كثيرة في الأنظمة المستخدمة، تتزايد الحاجة إلى متخصصين ذوي خلفية علمية قوية وخبرة عملية في مجال بناء أنظمة آمنة، ومع وجود بنى تحتية تعتمد بشكل رئيسي على أنظمة حاسوبية مرتبطة من خلال الشبكات، يمكن للمخترقين الحصول على بيانات خاصة ومهمة ومن ثم الهجوم على الأجهزة وتعطيل جوانب مهمة في الحياة المدنية كالكهرباء والماء وشبكات الطرق.



كما أشار د. المهري إلى أن برنامج علوم الحاسوب والأمن السيبراني المقدم من قبل قسم علوم الحاسوب بكلية العلوم ـ جامعة الكويت يهدف إلى تخريج متخصصين قادرين على حماية البيانات والشبكات والنظم الرقمية في كافة القطاعات الحكومية والخاصة، ولذا فإن من الضروري البدء الفعلي باستقبال الطلبة في هذا التخصص المحوري وتهيئة الكوادر الوطنية للقيام بالواجب الوطني في أحد أكثر المجالات تطورا في العالم، ومن المتوقع أن يكون لخريجي التخصص حضور بارز ومؤثر في التقليل من عمليات التحايل الإلكتروني والتي تتزايد عالميا وتشكل خطورة بالغة على تأمين بيئة عمل آمنة.