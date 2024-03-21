استقال الرئيس الڤيتنامي فو فان ثونغ بعد عام واحد فقط من توليه المنصب، وفق الحكومة أمس، في وقت تنفذ الدولة الشيوعية حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد.



وقالت وكالة الأنباء الڤيتنامية إن ثونغ مذنب بارتكاب «انتهاكات وأوجه قصور» وقبلت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الحاكم استقالته.

ويأتي سقوط المسؤول، البالغ 53 عاما، فيما تشهد ڤيتنام اضطرابات سياسية كبيرة أرغمت سلفه أيضا على التنحي في حملة لمكافحة الفساد شهدت إقالة الكثير من الوزراء ومحاكمة رجال أعمال كبار بتهمة الفساد والاحتيال.



ويحكم ڤيتنام الحزب الشيوعي، وعلى رأس النظام الاستبدادي هناك رسميا الأمين العام للحزب والرئيس ورئيس الوزراء، وتتخذ القرارات الرئيسية من قبل المكتب السياسي الذي يضم 16 عضوا.



ورغم وجود رئيس، فإن الرجل القوي في النظام هو الأمين العام للحزب نغوين فو ترونغ الذي يعتبر مهندس حملة مكافحة الفساد، ويحظى بشعبية لدى الرأي العام الڤيتنامي.



وأضافت وكالة الأنباء أن ثونغ انتهك «أنظمة» لم تحدد ماهيتها وفشل في أن يكون قدوة بصفته رئيسا للدولة.



ونقلت أن «انتهاكات الرفيق فو فان ثونغ وتقصيره أحدثت تأثيرا سيئا لدى الرأي العام، طاول سمعة الحزب والدولة وسمعته».



وتابعت أنه «إدراكا منه لمسؤوليته تجاه الحزب والدولة والشعب، قدم استقالته من مناصبه».



ومن المقرر أن تعقد الجمعية الوطنية التي تلتزم تعليمات مسؤولي الحزب بحذافيرها، جلسة استثنائية اليوم الخميس لتأكيد هذه الاستقالة.



ومن المتوقع أن تتولى نائبة الرئيس فو ثي آنه شوان منصبه حتى يتم تعيين خلف دائم.



واصبح ثونغ رئيسا في الثاني من مارس من العام الماضي بعد استقالة الرئيس نغوين شوان فوك في خطوة مفاجئة غير معتادة في ڤيتنام، حيث يتم تنسيق التغييرات السياسية بعناية منذ فترة طويلة، مع التركيز على الاستقرار.



قبل فوك، لم يتنح سوى رئيس واحد آخر للحزب الشيوعي عن منصبه، وكان ذلك لأسباب صحية.



وبينما يتولى الرئيس قيادة الدولة، ينظر إلى الأمين العام للحزب نغوين فو ترونغ على أنه صاحب السلطة الحقيقية ويعتبر مهندس حملة مكافحة الفساد التي أثبتت شعبيتها لدى الڤيتناميين.