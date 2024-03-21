أعلنت اللجنة الانتخابية أمس فوز وزير الدفاع برابوو سوبيانتو في الانتخابات الرئاسية في إندونيسيا من الدورة الأولى، علما أنه كان أعلن فوزه يوم الاقتراع في 14 فبراير.



وقال رئيس اللجنة الانتخابية هاشم أسياري إن الجنرال السابق والمرشح على بطاقته لمنصب نائب الرئيس غبران ركابومينغ راكا، حصلا على أكثر من 96 مليون صوت، أي نحو 58.6% من الأصوات والتي تكفي لضمان الغالبية من الدورة الأولى.



وحقق منافسه أنييس باسويدان نحو 41 مليون صوت أي 24.9% من إجمالي الأصوات التي تم فرزها، مقابل 27 مليون صوت لغنجار برانوو أي أكثر من 16% من الأصوات.



وتوجه أكثر من 164 مليون إندونيسي إلى مكاتب الاقتراع من أصل 204 ملايين مسجلين، بحيث بلغت نسبة المشاركة نحو 80% مقابل نحو 82% العام 2019.



ولم يتأخر وزير الخارجية الاميركي أنتوني بلينكن في تهنئة الرئيس الإندونيسي الجديد، مؤكدا أن واشنطن «تتطلع إلى تعاون وثيق» مع الجنرال السابق.



وكان براوو وغبران، النجل الأكبر للرئيس المنتهية ولايته جوكو ويدودو، قد أعلنا الفوز الشهر الماضي بعد أن أظهرت نتائج غير رسمية فوزهما بالغالبية.



وكان برابوو (72 عاما) الأوفر حظا للفوز في محاولته الثالثة، وسيتولى الرئاسة في أكتوبر بعد فترة انتقالية.



وازدادت شعبيته بسبب ما اعتبره خبراء روحه القومية في خطاباته الشعبوية وصفاته كرجل قوي عندما كان وزيرا للدفاع ودعمه لويدودو المعروف باسم جوكوي.



وتعهد منافساه أنييس وغنجار تقديم شكوى إلى المحكمة الدستورية بشأن مخالفات ومزاعم تزوير خلال الانتخابات.



لكن الفريق القانوني لبرابوو واثق بعدم نجاح الطعن في النتيجة بسبب ضمانه الغالبية وهامش الفوز الواسع، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية أمس الاول.