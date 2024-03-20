وكالات: قرر "الاحتياطي الفيدرالي الامريكي" الإبقاء على معدلات الفائدة ثابتة دون تغيير ضمن نطاق 5.25% - 5.50% وذلك للمرة الخامسة على التوالي بما يتماشى مع التوقعات، منذ رفع تكاليف الاقتراض في يوليو 2023.



وأوضح بيان البنك المركزي الأربعاء، أن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لا تتوقع أنه سيكون من المناسب خفض النطاق المستهدف لأسعار الفائدة حتى تكتسب ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%.



وحافظ البيان على فحوى رسائل صناع السياسات الأخيرة، والتي شددت على اتباع نهج صبور قائم على البيانات مع عدم التعجل في خفض أسعار الفائدة حتى تكون هناك رؤية واضحة بشأن مسار التضخم.



ويعتبر قرار الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة هو السادس من نوعه منذ بدء دورة التشديد الحالية قبل عامين، رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خلالها تكاليف الاقتراض بمقدار 525 نقطة أساس، مما يجعل دورة التشديد الحالية هي الأقوى منذ أربعة عقود.