وكالات: أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، من جدة، قرب التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه سيناقش خلال جولته الحالية إلى الشرق الأوسط الحكم في غزة بعد الحرب.



وعن عملية رفح، أوضح ـ في تصريحات لقناة «العربية - الحدث» ـ طرح واشنطن بدائل لعملية إسرائيل في رفح، لافتا إلى أنه سيناقشها مع الإسرائيليين في واشنطن، الأسبوع المقبل.



إلى ذلك، قال وزير الخارجية الأميركي إن لدى واشنطن تصورا عن سلام دائم بالمنطقة سيبحثه مع اللجنة السداسية.



وفي موضوع المساعدات إلى غزة، أفاد بأن العمل بالجسر البحري إلى القطاع سيبدأ بعد أسبوعين، مشيرا إلى أن بلاده لاتزال تضغط على إسرائيل لفتح المعابر البرية.



وأضاف أن حماس لا تكترث للأوضاع الإنسانية في غزة وإلا قدمت تنازلات بالمفاوضات.



في موازاة ذلك، قال بلينكن إن الحوثيين استهدفوا شحنات كانت متجهة إلى «شعبهم» في اليمن، لافتا إلى أن ما يحدث في البحر الأحمر مشكلة دولية ليست أميركية فقط.



وشدد على أن واشنطن تواصل الضغط على إيران لاستخدام نفوذها على الحوثيين لوقف هجمات البحر الأحمر.



ووصل بلينكن إلى المملكة العربية السعودية، الأربعاء، في مستهل جولة بالشرق الأوسط لبحث الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة في حرب غزة وسط توتر متزايد في علاقة واشنطن بحليفتها إسرائيل.