وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في السعودية مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) مذكرة دعم مالي بقيمة 40 مليون دولار، لدعم النداء الطارئ لـ «أونروا» في قطاع غزة، وذلك عبر الاتصال المرئي.



ووقع المذكرة المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز د.عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمفوض العام لوكالة «أونروا» فيليب لازاريني.



وسيجرى بموجب الاتفاقية دعم قطاع الأمن الغذائي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة ليستفيد منه 250.638 فردا من الفئات الأكثر احتياجا، إلى جانب توفير المواد الإيوائية وغير الغذائية لعدد 20.019 عائلة بواقع 200.190 فردا.



يأتي ذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة عبر المركز لإغاثة المتضررين من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أجل تخفيف معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية الراهنة التي تمر بهم.