الدوحة- فريد عبدالباقي



المعنويات المرتفعة والثقة العالية والطموحات الهائلة.. كانت كلها قواسم مشتركة بين أعضاء منتخبنا الوطني الأول وشقيقه القطري، في المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء الأربعاء بقاعة المؤتمرات بنادي السد، للتقديم للمواجهة المرتقبة بينهما في 9:30 مساء الخميس بستاد جاسم بن حمد بنادي السد، في إطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى بالمرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وتضم المجموعة أيضاً منتخب الهند وأفغانستان.



وشدد مدرب "الأزرق" البرتغالي روي بينتو، على صعوبة مواجهة منتخب قطر بطل آسيا، مشيداً بأداء لاعبي "العنابي" خلال منافسات البطولة القارية والتي توج بلقبها للمرة الثانية على التوالي.



وحرص مدربنا على تقديم التهنئة لمنتخب قطر على فوزه بلقب كأس آسيا، واصفاً المنافس بالمنتخب القوي ومن الصعب التغلب عليه، فالعنابي يمتلك لاعبين أصحاب خبرة ومدربا قديرا، وبالتالي ستكون مباراة صعبة علينا للغاية.



وأضاف: "استعددنا جيداً للمباراة بخوض معسكر بأبوظبي، ومواجهة العنابي مهمة لنا وتختلف عن أي مباراة سابقة، لدينا نقاط القوة التي سنعمل عليها لتقديم مستويات جيدة، خاصة وأننا يجب أن نعترف بأن الفريق القطري أقوى من فريقنا".



وبين قائلا : "ندرك صعوبة المباراة، وصعوبة الاستحواذ على الكرة أمام العنابي، ونحن لن نستسلم في المباراة، يجب أن نمتلك الشجاعة والشخصية لإثبات شخصية المنتخب الكويتي في المباراة".



واختتم قائلاً: "نريد بناء منتخب للمستقبل لذلك نقوم بالعمل على اللاعبين الشباب بالتنسيق مع مدرب المنتخب الأولمبي".

فيصل زايد: جاهزون لتقديم مباراة قوية



من جانبه، قال لاعب منتخبنا الوطني فيصل زايد :"جاهزون لتقديم مباراة قوية أمام بطل آسيا وجاهزون لتطبيق تعليمات المدرب في الملعب ونسعى للظهور بمستوى يليق باسم المنتخب الكويتي".



وأضاف: "منتخبنا له وضعه بالنسبة لقارة آسيا رغم الظروف التي أثرت عليه، نحن جاهزون للتصفيات بكل قوة، وكل مباراة مهمة، يمكن لم نظهر بالمستوى المطلوب أمام الهند ولكننا عازمون على تقديم مستوى جيد في مباراة الخميس وتحقيق نتيجة إيجابية".



وبسؤاله عن اعتزال قائد العنابي حسن الهيدوس قال: "تواجهت من قبل مع الهيدوس وهو قدم الكثير للعنابي والكرة الخليجية كنموذج لاعب ناجح مع النادي والمنتخب، وختم مشواره بإنجاز تاريخي".

مدرب قطر: الأزرق سيكون متحفزاً



بدوره، أكد المدرب الإسباني لمنتخب قطر ماركيز لوبيز، على أهمية مواجهة منتخب الكويت.



وقال إن فترة الإعداد للمباراة كانت قصيرة، فالدوري القطري توقف منذ عدة أيام فقط، ونحن تركيزنا على مباراة الكويت من أجل تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث، وهي مباراة ليست سهلة سنقدم خلالها أفضل مستوى من أجل تحقيق الفوز.



وبسؤاله عن اللقاء قال لوبيز: "نحترم المنتخب الكويتي كما نحترم كافة الفرق الأخرى، نحن أمام مباراة مهمة للغاية، فالأزرق سيأتي متحفزا لأنه سيواجه بطل أمم آسيا، ونحن نتملك عقلية الانتصار ونريد الفوز بالمباراة، فهي مباراة ليست سهلة نسعى للفوز بها".



وأضاف: "العنابي حقق نجاحاً كبيراً للغاية في كأس آسيا، والآن نحن في مرحلة جديدة ومختلفة، نعم نحن سعداء بالفوز بكأس آسيا لدينا مواجهات صعبة قادمة، أهنئ الفريق على كأس آسيا ولكن مباريات التصفيات مختلفة عن كأس آسيا، التأهل إلى المونديال لن يكن سهلاً بغض النظر عن الفرق المنافسة".



وبسؤاله عن اعتزال القائد حسن الهيدوس قال: "الهيدوس سيترك فراغاً كبيراً للمنتخب القطري فهو لاعب مهم في الملعب وفي غرفة الملابس، وهناك رسائل كثيرة للاعبين من حسن لدعمهم في هذه المرحلة، ونحن سعداء بكل ماقدمه الهيدوس للفريق، وأتمنى له التوفيق في كل ماهو قادم".

جابر: نسعى لتخطي الأزرق



من جانبه، قال لاعب منتخب قطر جاسم جابر:" في البداية أوجه الشكر لحسن الهيدوس فقد كان لنا أخا كبيرا وقدوة، دعمه كان مستمر لنا داخل الملعب وخارجه، وأتمنى له التوفيق في حياته المقبلة، ثانياً، نحن طوينا صفحة كأس آسيا، وهدفنا الآن تحقيق الفوز على منتخب الكويت من أجل مواصلة المشوار نحو التأهل إلى كأس آسيا ومن بعدها التفكير في كأس العالم، سنسير في التصفيات خطوة بخطوة".



وأتم بقوله: "معنويات اللاعبين عالية للغاية بعد الفوز بكأس آسيا، وهناك تركيز لتحقيق المزيد من الانتصارات في التصفيات، ونحن نقدم أفضل ما لدينا داخل الملعب، ونسعى لتطبيق تعليمات المدرب، حتى نظهر بنفس الصورة التي ظهرنا عليها في كأس آسيا".