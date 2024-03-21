تحت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم النواف والوكلاء المساعدين، اقيم أمس الاربعاء الموافق 2024/3/20 بأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية حفل تخريج الدورة الثالثة عشرة من ضباط الصف الجامعيين والدورة السابعة رتبة وكيل اول ضابط الحاصلين على شهادة الثانوية العامة لترقيتهم الى رتبة ملازم والبالغ عددهم (770) ضابطاً.

‏ووجه وزير الداخلية كلمة للخريجين نقل فيها تحيات القيادة السياسية العليا بمناسبة ترقيتهم إلى رتبة ملازم، مشيدا بجهودهم واصرارهم على تحصيل العلم، بعد اجتيازهم لكافة المقررات الأكاديمية الأمنية، كما حثهم على أن يصونوا القسم الذي قطعوه على أنفسهم وان يكونوا قدوة في الانضباط والالتزام في تطبيق القانون على الجميع، وجدد الثقة برجال المؤسسة الأمنية ،مؤكدا ان دعم القيادة والشعب الكويتي لرجال الأمن هو الحافز لمزيد من التميز والتفوق.