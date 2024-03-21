رفع أذان المغرب في أروقة البرلمان الاوروبي الذي استضاف افطارا رمضانيا بمبادرة من عضو البرلمان البلجيكي كاثلين فان بريمبت عن حزب التحالف التقدمي الاجتماعي الديمقراطي بهدف تعزيز التعايش المشترك.

وقالت عضو البرلمان الاوروبي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) مساء أمس الأربعاء، ان الافطار الذي دعي إليه عدد من أعضاء البرلمان الاوروبي وعدد من الضيوف المسلمين وغير المسلمين "يهدف إلى جمع ممثلي المجتمعات الثقافية والدينية المتنوعة بروح تعزيز الامال والقيم المشتركة ضمن ثقافة التعايش المشترك".

وأضافت ان تنظيم هذا الحدث ينقل رسالة الوحدة والتضامن بين التقاليد والأديان المختلفة التي باتت تشكل إحدى أهم ركائز المجتمع الاوروبي.

وأشارت إلى أهمية احتضان البرلمان الاوروبي كصرح للديمقراطية هذا الافطار مؤكدة انه يكرس ثقافة الاختلاف لاسيما ان المسلمين يتمتعون بحضور فاعل في المجتمع الاوروبي.

وعن الحرب في غزة قالت ان الكيان الاسرائيلي المحتل "تجاوز الخط الأحمر منذ أشهر ويجب أن نتجه نحو فرض عقوبات على إسرائيل".