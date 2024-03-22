القاهرة - ناهد إمام



أكد أمين عام مساعد جامعة الدول العربية السفير د.حسين الهنداوي، أن وضع إستراتيجيات رقمية في مصر والوطن العربي يمثل ضرورة هامة، ويتطلب إنشاء بنية تحتية توائم التحولات الرقمية، ما يعني فتح المزيد من فرص العمل أمام الشباب والكوادر المختلفة العاملة في الأسواق العربية.



وقال لـ «الأنباء» إن تحقيق التحول الرقمي يتطلب أيضا توفير دورات تدريبية عالية المهنية على الوظائف الرقمية، وتوفير أيدي عاملة تستطيع التعامل مع التحولات الرقمية الحديثة وتطوير السياسة التسويقية لمواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، مؤكدا أن العمل في سن صغير يكسب الفرد عدة مهارات، منها القدرة على التحمل واكتساب الخبرات.



وأكد أن الجامعة العربية تدعم دائما الخطط الطموحة لتطوير المواهب الرقمية في مصر والوطن العربي، لتكوين أجيال مفكرة ومبدعة، وترسيخ روح الابتكار لديهم.



وأوضح حسين هنداوي، أن «هناك إرادة عربية وتقدما ملحوظا من أجل إرساء أسس قوية للعمل العربي المشترك المقبل في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها».



وأشار أيضا إلى أهمية الحوار بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى لتعزيز دورها في البحث عن طرق مواجهة التحديات العالمية الراهنة، مثل المناخ وندرة الغذاء وأمن الطاقة.



وبسؤاله حول القضية الفلسطينية، أكد أن هناك توافقا عربيا على أولوية دعم القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على أكثر من مستوى، وتحقيق طموحاته لبناء دولة مستقلة، عاصمتها القدس الشريف، وتحديد احتياجاتها وأولوياتها.