بيروت ـ ناجي شربل



خسر منتخب لبنان المباراة الأولى من اثنتين أمام مستضيفه أستراليا 0-2، والتي أجريت بينهما ظهر أمس بملعب «كومبنك ستاديوم» في بارامتا بمدينة سيدني الأسترالية، في المرحلة الثالثة من تصفيات المجموعة الآسيوية التاسعة من التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وكأس آسيا 2027 بالسعودية.



وبكر كينو باكوس في افتتاح التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة، عندما لعب من اليمين كرة عالية ساقطة، ارتدت من القائم الأيمن لمرمى الحارس مصطفى مطر إلى داخل الشباك، وأضاف كي رولز الهدف الثاني في الدقيقة (54) بكرة سددها من داخل المنطقة وارتدت من الزاوية العليا اليمنى لمرمى الحارس مطر إلى الشباك.



ويلتقي المنتخبان إيابا ظهر الثلاثاء المقبل على ملعب «جيو ستاديوم» في العاصمة كانبيرا، والمباراة محسوبة على أرض لبنان كونه لا يملك ملكا يلائم مواصفات الاتحادين الدولي والآسيوي.