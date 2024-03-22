منحت جائزة «آبيل» في الرياضيات للفرنسي ميشال تالاغران تقديرا لإسهاماته «الثورية» في «نظرية الاحتمالات والتحليل الوظيفي»، على ما أعلنت الأكاديمية النرويجية للعلوم والآداب، القائمة على الجائزة.وأشارت الأكاديمية إلى أن مدير الأبحاث السابق في المركز الوطني للبحوث العلمية، البالغ 72 عاما، نال المكافأة عن عمله الذي كانت له «تطبيقات لافتة في الفيزياء الرياضية والإحصاء».



ميشال تالاغران، الذي بدأ مسيرته المهنية في معهد جوسيو للرياضيات، هو خامس فرنسي يفوز بجائزة «آبيل» منذ نسختها الأولى في عام 2003. وقال تالاغران لوكالة «فرانس برس» بعد إبلاغه بحصوله على الجائزة «لم أعتقد قط أن ذلك ممكن، هذا النبأ كان مذهلا لي».



وشدد على أن «الرياضيات الفرنسية في وضع جيد للغاية، ويمكننا أن نفخر بذلك». وعلى صفحته البدائية على الإنترنت، يشرح تالاغران باللغة الإنجليزية أن «الرياضيات تعطي أجنحة»، ويدعو أفراد المجتمع العلمي إلى حل ألغاز مقابل مكافآت مالية. وعلق رئيس لجنة جائزة «آبيل» هيلغه هولدن في بيان «لقد أثبت تالاغران أنه عالم رياضيات استثنائي، إلى جانب كونه متخصصا هائلا في حل المشكلات» في مجال الرياضيات. وأضاف «لقد ساهم بشكل كبير في فهمنا للعمليات العشوائية، وخـصـوصا الـعـمـليات الغوسية. وقد أعاد عمله تعريف الكثير من مجالات نظرية الاحتمالات». وسميت الجائزة بهذا الاسم تيمنا بعالم الرياضيات النرويجي نيلز هنريك آبيل (1802-1829)، وهي مرفقة بمكافأة مالية قدرها 7.5 ملايين كرونة (703 آلاف دولار)، وستمنح الجائزة رسميا في أوسلو في 21 مايو.