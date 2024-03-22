

أقام النائب السابق ومرشح الدائرة الأولى أحمد لاري غبقة رمضانية وحفل استقبال على شرف أهالي وناخبي الدائرة الأولى في منطقة الدسمة، حضره حشد من أبناء وناخبي الدائرة.



وقال لاري في تصريح مقتضب: هذه الليالي المباركة وهي ليالي شهر رمضان الفضيل أعاده الله علينا وعلى المسلمين جميعا وتكون غزة منتصرة من العدوان الإسرائيلي الغاشم البربري، وندعو الله أن يتم علينا العرس الديموقراطي بكل خير وأن نصل إلى يوم الاقتراع في الرابع من أبريل المقبل ليدلي أكبر عدد من الناخبين والناخبات بأصواتهم لاختيار من يرونه الأصلح لاستقرار البلاد والدفع بعجلة التنمية.