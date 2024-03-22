

طارق عرابي



وجّه وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان الجهات التابعة للوزارة بحصر جميع الشهادات الدراسية لجميع الموظفين العاملين في تلك الجهات بدون استثناء اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2000، وذلك لتقديمها لديوان الخدمة المدنية للتأكد من سلامتها.



وبناء على ذلك، بدأت «التجارة» الطلب من جميع الموظفين العاملين لديها ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1 يناير 2000 حتى تاريخه بتزويدها بنسخة ضوئية عن المؤهل العلمي ومعادلة المؤهل من التعليم العالي.



مصادر بوزارة التجارة والصناعة أكدت لـ «الأنباء»، أن هذا التوجيه يأتي تفعيلا لقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر في فبراير الماضي، والذي طلب بموجبه من كل الجهات الحكومية ضرورة تزويده بحصر يشتمل على أسماء وبيانات جميع العاملين بالوزارة ممن يحملون مؤهلات فوق الثانوية العامة لمن حصلوا على مؤهلاتهم العلمية من تاريخ 1 يناير 2000 حتى تاريخه من الموظفين الكويتيين وغير الكويتيين.



وجاءت مخاطبة الديوان للجهات بناء على التقرير النهائي للجنة دراسة وتقييم أعمال وزارة التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بمعادلة الشهادات الدراسية فوق الثانوية العامة.



ويتبع وزير التجارة والصناعة 7 جهات هي: وزارة التجارة والصناعة، الهيئة العامة للصناعة، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، هيئة أسواق المال، جهاز حماية المنافسة، وحدة تنظيم التأمين، ومؤسسة الموانئ الكويتية.