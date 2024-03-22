

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) أسماء عملائه الفائزين في السحبين الأسبوعيين الثاني والثالث لحساب «الدروازة»، وذلك عن أرصدة العملاء في شهر فبراير، وقد تم إجراء السحبين بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة وموظفي البنك.



وقد ربح في السحب الأسبوعي الثاني كل من مرزوق قعيد فيصل العتيبي، هديل علاء الدين ميرزا السليمي، محمد عبدالرضا محمد البزاز، ليلى عباس أحمد الصيرفي، عبدالكريم أجدر خليل بالانجي جائزة قيمتها 1000 دينار، كما ربح أحمد محمد عبدالله الياقوت، مها عبدالمحسن ابراهيم الشطي، حاتم السيد أبو العز أحمد السيد، فيصل محمد محسن العنزي، حنان خالد سلمان العتيبي، أشرف محمد حسين أحمد كسبر، عبدالرحمن صالح مرزوق أبو قذيله، بجائزة قيمتها 500 دينار لكل منهم.



أما في السحب الأسبوعي الثالث فقد ربح كل من علي خليل عبدالحسين الخباز، إنجي علي الدين يحيى إبراهيم، مبارك شديد سلمان الهندال، سيف خالد سيف العازمي، فخريه محمد عبدالله الملا بجائزة قيمتها 1000 دينار، كما ربح علي أحمد عبد المجيد البوحسن، فتوح أحمد المرسي محمد، عدنان أحمد حسين الشاهين، محمد عبدالرحيم عبدالرضا المطوع، حمد أحمد مضحي المضحي، شيخه محارب عواد العازمي، أسامة عبدالعزيز محمد عبدالعزيز، بجائزة قيمتها 500 دينار لكل منهم.



وبهذه المناسبة، قال مدير تطوير المنتجات، إدارة الابتكار الرقمي وذكاء المعلومات في KIB علي الصانع: «يسرنا في KIB تهنئة جميع الرابحين المحظوظين في السحب الأسبوعي لحساب الدروازة ونتمنى لكل عملاء الحساب فرصا أكبر بالفوز في السحوبات المقبلة، إن هذه الحملة مصممة لتوفير مزايا ومكافآت استثنائية للعملاء مقابل مدخراتهم وتشجيعهم على الإيداع». وأضاف: «نسعى في KIB على الدوام إلى ابتكار كل الحلول والمنتجات التي تمكننا من مكافأة عملائنا وتحقيق أعلى مستويات الرضى بينهم وكسب ثقتهم، ومن خلال العمل على تقديم أقوى تجربة مصرفية ترسخ علاقاتنا بهم وتلبي احتياجاتهم وتوقعاتهم، وتناسب أسلوب حياتهم العصري، انطلاقا من شعارنا الأساسي، بنك للحياة».