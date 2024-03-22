

مع حلول شهر رمضان المبارك، تطلق «الملا سيليكت» عرضها التوفيري الذي يحمل مزايا عديدة تحت شعار «اشتر راحتك بأقساط ما لها مثيل»، وبهذه المناسبة تدعو «الملا سيليكت» عملاءها لاغتنام فرصة هذا العرض الحصري في سوق السيارات المستعملة، حيث تقدم مجموعة من السيارات المستعملة اليابانية والأميركية والكورية الحديثة ذات الجودة العالية، وجميعها مشمولة بالعرض وبأسعار وأقساط خاصة، مع مزايا ائتمانية وتسهيلات تتناسب مع احتياجات كل عميل.



ويتيح هذا العرض فرصة للتوفير مع مرونة كبيرة للعملاء عند شراء سياراتهم المفضلة، مع اختيار شركة التمويل التي تناسبهم بأقساط تبدأ من 53 دينارا ومن دون دفعة أولى، بالإضافة إلى كفالة سنة أو 20 ألف كم على المحرك ومبدل السرعات وإمكانية تثمين سياراتهم القديمة.



وترحب «الملا سيليكت» بعملائها في أجواء رمضانية بمعرضها في الشويخ الدائري الرابع بجانب مركز سلطان (الجملة) لانتقاء سياراتهم والاستفادة من هذا العرض المميز، ويفتح المعرض أبوابه خلال الشهر المبارك من السبت حتى الخميس من الساعة 9:30 صباحا حتى 12:30 ظهرا و8:30 مساء حتى 11:30 مساء. للمزيد من المعلومات عن عروض «سيليكت» يمكن للعملاء الاتصال على 1800007.